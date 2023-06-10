На фронте погиб заслуженный тренер Украины по марафонскому бегу 10 июня, 18:25 Осьмак был мастером спорта международного класса (Фото:Ирина Лищинская via Instagram)

На войне с российскими оккупантами погиб заслуженный тренер Украины по марафонскому бегу Игорь Осьмак.

Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщила серебряный призер Олимпийских игр в Пекине-2008 Ирина Лищинская.

Осьмак был мастером спорта международного класса.

«Погиб друг, кум, Герой, заслуженный тренер Украины МСМК по марафонскому бегу Игорь Осьмак. Соболезную семье и близким…», — написала Лищинская.



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