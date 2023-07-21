На войне против России погиб чемпион Украины по академической гребле

21 июля, 22:23
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Андрей Кириченко (Фото:Федерация академической гребли Украины)

Андрей Кириченко (Фото:Федерация академической гребли Украины)

Бывший спортсмен Андрей Кириченко с позывным Керя отдал свою жизнь за Украину в боях против российских захватчиков.

Об этом сообщила Федерация академической гребли Украины в своем Facebook.

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Воин погиб 15 июля на донецком направлении, ему было 40 лет.

Кириченко — мастер спорта по академической гребле и участник чемпионата мира среди юниоров-2001. Также Андрей был чемпионом Украины.

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Отмечается, что герой стал за защиту Родины с начала полномасштабного вторжения. У мужчины остались трое сыновей и жена.

https://www.facebook.com/rowingukraine/posts/pfbid0FiLauTxHt8Qn2PtB1wvQBacz5TTj3YcCAzzMCbDRxw2FucadfQmAQ7gMJ9yGAdDfl&show_text=true&width=500

Ранее на войне погиб отец бывшего игрока львовских Карпат.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Гребля Российско-украинская война

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