На войне против России погиб чемпион Украины по академической гребле
Андрей Кириченко (Фото:Федерация академической гребли Украины)
Бывший спортсмен Андрей Кириченко с позывным Керя отдал свою жизнь за Украину в боях против российских захватчиков.
Об этом сообщила Федерация академической гребли Украины в своем Facebook.
Воин погиб 15 июля на донецком направлении, ему было 40 лет.
Кириченко — мастер спорта по академической гребле и участник чемпионата мира среди юниоров-2001. Также Андрей был чемпионом Украины.
Отмечается, что герой стал за защиту Родины с начала полномасштабного вторжения. У мужчины остались трое сыновей и жена.
Ранее на войне погиб отец бывшего игрока львовских Карпат.