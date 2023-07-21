На войне против России погиб чемпион Украины по академической гребле 21 июля, 22:23 Андрей Кириченко (Фото:Федерация академической гребли Украины)

Бывший спортсмен Андрей Кириченко с позывным Керя отдал свою жизнь за Украину в боях против российских захватчиков.

Об этом сообщила Федерация академической гребли Украины в своем Facebook.

Воин погиб 15 июля на донецком направлении, ему было 40 лет.

Кириченко — мастер спорта по академической гребле и участник чемпионата мира среди юниоров-2001. Также Андрей был чемпионом Украины.

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Отмечается, что герой стал за защиту Родины с начала полномасштабного вторжения. У мужчины остались трое сыновей и жена.

Ранее на войне погиб отец бывшего игрока львовских Карпат.