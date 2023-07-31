На войне с российскими захватчиками погиб чемпион Украины по фри-файту 31 июля, 17:22 Евгений Светличный (Фото:Instagram)

Евгений Светличный с позывным «Жека» отдал свою жизнь за Украину в борьбе против оккупантов.

Герой воевал в рядах батальона имени Дмитрия «Да Винчи» Коцюбайло. Евгений погиб в ходе боевого задания. Ему было 29 лет.

«Во время выполнения боевого задания, в стрелковом бою, погиб наш брат Евгений „Жека“ Светличный. Быть воином — жить вечно. Мы отомстим», — написано в сообщении батальона.

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Отметим, что Светличный был чемпионом Украины по фри-файту и мастером спорта в этой дисциплине. Также Евгений сыграл роль Карася в фильме Носорог.

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