На войне с российскими захватчиками погиб чемпион Украины по фри-файту

31 июля, 17:22
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Евгений Светличный (Фото:Instagram)

Евгений Светличный (Фото:Instagram)

Евгений Светличный с позывным «Жека» отдал свою жизнь за Украину в борьбе против оккупантов.

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Герой воевал в рядах батальона имени Дмитрия «Да Винчи» Коцюбайло. Евгений погиб в ходе боевого задания. Ему было 29 лет.

«Во время выполнения боевого задания, в стрелковом бою, погиб наш брат Евгений „Жека“ Светличный. Быть воином — жить вечно. Мы отомстим», — написано в сообщении батальона.

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Отметим, что Светличный был чемпионом Украины по фри-файту и мастером спорта в этой дисциплине. Также Евгений сыграл роль Карася в фильме Носорог.

Ранее на войне с Россией погиб отец футболистки донецкого Шахтера.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Российско-украинская война

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