На войне с Россией погиб чемпион Украины по водному поло
Родион Пустовой (Фото: Львовский городской совет)
2 июля во Львове попрощались с бывшим ватерполистом Родионом Пустовым, который отдал жизнь, защищая Украину от российских оккупантов.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
Пустовой учился в лицее № 8 Львовского городского совета и Львовском государственном училище физической культуры. Впоследствии получил профессию санитарного инспектора во Львовском национальном университете ветеринарной медицины и биотехнологий имени Степана Гжицкого.
В водном поло Пустовой был вратарем, выступал в составе команды ЛУФК. Был неоднократным чемпионом Украины по водному поло и кандидатом в мастера спорта
В 2024 году стал на защиту Украины, воевал на Южно-Слобожанском, Запорожском и Донецком направлениях в составе добровольческого батальона «Реванш» Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
