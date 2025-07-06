На войне с Россией погиб чемпион Украины по водному поло

6 июля, 22:51
Родион Пустовой (Фото: Львовский городской совет)

2 июля во Львове попрощались с бывшим ватерполистом Родионом Пустовым, который отдал жизнь, защищая Украину от российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Пустовой учился в лицее № 8 Львовского городского совета и Львовском государственном училище физической культуры. Впоследствии получил профессию санитарного инспектора во Львовском национальном университете ветеринарной медицины и биотехнологий имени Степана Гжицкого.

В водном поло Пустовой был вратарем, выступал в составе команды ЛУФК. Был неоднократным чемпионом Украины по водному поло и кандидатом в мастера спорта

В 2024 году стал на защиту Украины, воевал на Южно-Слобожанском, Запорожском и Донецком направлениях в составе добровольческого батальона «Реванш» Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Мы писали, что украинский спортсмен погиб в результате атаки россиян по Житомирщине.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Война России против Украины Спорт

