Ультрас хозяев напали на автобус, который после игры перевозил болельщиков гостей, в результате чего погиб водитель, сообщает Rai.

Злоумышленники бросали камни и кирпичи из-за отбойника, выбрав место, где автобус замедлялся. Один из предметов пробил лобовое стекло и попал во второго водителя, 65-летнего Раффаэле Марианеллу, который сидел рядом с местом вождения. Мужчина погиб на месте.

Прокуратура города Риети открыла дело по статье об умышленном убийстве. Трех человек сейчас проверяют на причастность к нападению, следователи опрашивают очевидцев и других болельщиков, которые возвращались с матча. По предварительной информации полиции, нападение было спланированным.

Среди подозреваемых — члены ультрас-группы Курва Терминилло, известной своими праворадикальными взглядами.

Местные власти и спортивные функционеры резко осудили преступление. Премьер Италии Джорджа Мелони назвала инцидент «актом безумной и неприемлемой жестокости» и выразила соболезнования семье погибшего, а министр спорта Андреа Абоди заявил, что «настоящие фанаты не могут быть убийцами».

В прошлом сезоне в Риме десятки людей напали на болельщиков испанского клуба Реал Сосьедад перед матчем Лиги Европы.