Кроль выиграла первое золото Украины в легкой атлетике на Европейских играх-2023 24 июня, 18:30 Наталья Кроль (Фото:instagram.com/mrs___krol)

Украинская легкоатлетка Наталия Кроль стала обладательницей золота в беге на дистанции в 800 метров на Европейских играх.

Вначале недели украинка выиграла забег во втором дивизионе, преодолев дистанцию за 1:59.77 минуты.

Сегодня, 24 июня, состоялся забег в элитном дивизионе, по итогам которого определились медалисты.

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В забеге лучшее время показала швейцарка Одри Верро — 1:59.95 минуты. Таким образом, ей не удалось превзойти результат Кроль. Украинка выиграла свое первое золото на Европейских играх.

Забавно, что призерами соревнования стали представители второго дивизиона.

Европейские игры.

800 м (женщины) — общий зачет

Наталья Кроль ( Украина, второй дивизион) 1:59.77 Бьянка Кери ( Венгрия, второй дивизион) 1:59.80 Габриэла Гаянова ( Словакия, второй дивизион) 1:59.92

Ранее сообщалось, что украинец завоевал серебро в метании молота на Европейских играх.

Напомним, на нашем сайте доступен медальный зачет соревнования.