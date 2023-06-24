Кроль выиграла первое золото Украины в легкой атлетике на Европейских играх-2023
Наталья Кроль (Фото:instagram.com/mrs___krol)
Украинская легкоатлетка Наталия Кроль стала обладательницей золота в беге на дистанции в 800 метров на Европейских играх.
Вначале недели украинка выиграла забег во втором дивизионе, преодолев дистанцию за 1:59.77 минуты.
Сегодня, 24 июня, состоялся забег в элитном дивизионе, по итогам которого определились медалисты.
В забеге лучшее время показала швейцарка Одри Верро — 1:59.95 минуты. Таким образом, ей не удалось превзойти результат Кроль. Украинка выиграла свое первое золото на Европейских играх.
Забавно, что призерами соревнования стали представители второго дивизиона.
Европейские игры.
800 м (женщины) — общий зачет
- Наталья Кроль (Украина, второй дивизион) 1:59.77
- Бьянка Кери (Венгрия, второй дивизион) 1:59.80
- Габриэла Гаянова (Словакия, второй дивизион) 1:59.92
Ранее сообщалось, что украинец завоевал серебро в метании молота на Европейских играх.
Напомним, на нашем сайте доступен медальный зачет соревнования.