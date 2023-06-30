Русские на выход: украинская команда по CS:GO NaVi избавилась от представителей страны-агрессора 30 июня, 19:40 Natus Vincere (Фото:HLTV)

Киберспортивная организация Natus Vincere официально показала обновленный состав по CS:GO.

Пресс-служба украинской команды опубликовала пост в Twitter, в котором показала состав.

В коллективе перед переходом в CS 2 остались Александр s1mple Костылев и Валерий b1t Ваховский.

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Также в состав вошли: литовец Юстинас jL Лекавичюс, финн Алекси Aleksib Виролайнен и румын Иван iM Михай.

Отметим, что организацию покинули Андрей npl Кухарский, а также двое российских игроков — Денис Electronic Шарипов и Илья Perfecto Залуцкий. Представители страны-агрессора длительное время выступали за украинскую команду: Electronic — с 2017 года, а Perfecto — с 2020.

Ближайшим турниром для обновленного ростера NAVI станет BLAST Fall Groups, который пройдет с 10 по 22 июля.

Ранее сообщалось, что игроки Фенербахче отказались ехать на футбольный турнир в Россию.