Перед ЧМ-2025 травмировался. Украинский гимнаст завоевал медаль на чемпионате мира

25 октября в Индонезии сборная Украины по спортивной гимнастике завершила выступления на мировом первенстве.

Единственную награду для нашей страны получил Назар Чепурной, который выступил в финале опорного прыжка.

23-летний спортсмен в третий раз подряд отобрался в финал мирового первенства на своем профильном снаряде. Он занял третье место в квалификации опорного прыжка с результатом — 14.316 балла, претендуя на защиту бронзы, которую получил на ЧМ-2023.

В финале Чепурной улучшил свой результат по баллам по сравнению с квалификацией. За первый прыжок украинец получил оценку 14.466 балла, а во втором — 14.500.

Итоговый результат Назара — оценка 14.483 баллов, гарантировавшая ему бронзу ЧМ-2025.

Чемпионом стал филиппинский гимнаст Карлос Юло с итоговым результатом — 14.866. Второе место занял Артура Давтяна из Армении (14.833).

Фото: Скриншот

Отметим, что Назар Чепурной перед ЧМ-2025 получил повреждение пальцев во время тренировки упражнений на параллельных брусьях. Как следствие, украинец решил в Джакарте выполнять только опорный прыжок, который для него является коронным упражнением.

В мае Назар выполнил один из самых сложных прыжков и завоевал бронзу на чемпионате Европы по спортивной гимнастике.