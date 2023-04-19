Игроки НБА назвали лучшего баскетболиста всех времен 19 апреля, 16:36 Майкл Джордан завершил карьеру в 2003 году (Фото:hellomagazine.com)

Действующие игроки НБА составили рейтинг лучших баскетболистов всех времен.

Об этом сообщает The Athletic.

В анонимном опросе приняло участие около сотни действующих игроков НБА.

Победителем стал легенда Чикаго Буллз Майкл Джордан, получивший 58,3% голосов.

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Второе место занял баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс (33%). Тройку лидеров замкнул бывший одноклубник Леброна Коби Брайант (6,8%), который в 2020 году трагически погиб в авиакатастрофе.

Также в топ-5 попали легендарные Билл Расселл и Трейси МакГрейди.

Ранее Майкл Джордан был признан лучшим игроком в истории НБА по версии ESPN.