Игроки НБА назвали лучшего баскетболиста всех времен

19 апреля, 16:36
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Майкл Джордан завершил карьеру в 2003 году (Фото:hellomagazine.com)

Майкл Джордан завершил карьеру в 2003 году (Фото:hellomagazine.com)

Действующие игроки НБА составили рейтинг лучших баскетболистов всех времен.

Об этом сообщает The Athletic.

В анонимном опросе приняло участие около сотни действующих игроков НБА.

Победителем стал легенда Чикаго Буллз Майкл Джордан, получивший 58,3% голосов.

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Второе место занял баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс (33%). Тройку лидеров замкнул бывший одноклубник Леброна Коби Брайант (6,8%), который в 2020 году трагически погиб в авиакатастрофе.

Также в топ-5 попали легендарные Билл Расселл и Трейси МакГрейди.

https://twitter.com/TheAthletic/status/1648318210226401283?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1648318210226401283%7Ctwgr%5E95d5b5f555a25909426a68893c0965d26cc80268%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fchampion.com.ua%2Fbasketball%2F2023%2F04%2F19%2F927298%2Fdzhordan-naykrashchyy-v-istoriyi-za-versiyeyu-chynnykh-basketbolistiv-nba

Ранее Майкл Джордан был признан лучшим игроком в истории НБА по версии ESPN.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Баскетбол НБА Майкл Джордан

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