Игроки НБА назвали лучшего баскетболиста всех времен
Майкл Джордан завершил карьеру в 2003 году (Фото:hellomagazine.com)
Действующие игроки НБА составили рейтинг лучших баскетболистов всех времен.
Об этом сообщает The Athletic.
В анонимном опросе приняло участие около сотни действующих игроков НБА.
Победителем стал легенда Чикаго Буллз Майкл Джордан, получивший 58,3% голосов.
Второе место занял баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс (33%). Тройку лидеров замкнул бывший одноклубник Леброна Коби Брайант (6,8%), который в 2020 году трагически погиб в авиакатастрофе.
Также в топ-5 попали легендарные Билл Расселл и Трейси МакГрейди.
Ранее Майкл Джордан был признан лучшим игроком в истории НБА по версии ESPN.