Жуткое столкновение. 18-летний гонщик погиб в результате аварии во время дождевого заезда — видео

1 июля, 18:50
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Дилано ван’т Хофф получил травмы несовместимые с жизнью (Фото:MP Motorsport через Twitter)

Дилано ван’т Хофф получил травмы несовместимые с жизнью (Фото:MP Motorsport через Twitter)

18-летний нидерландский гонщик Дилано ван’т Хофф погиб во время гонки на бельгийской трассе Спа-Франкоршам на этапе серии FRECA — региональной европейской гоночной серии Формулы-3.

Об этом сообщает официальный сайт FRECA.

Трагедия произошла на втором рестарте в начале подъема Кеммель. Хофф потерял управление болидом на мокрой от дождя трассе и в него на большой скорости врезался пилот RMP Адам Фицджеральд.

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18-летний пилот получил травмы несовместимые с жизнью. Фицджеральд был доставлен в больницу с травмой плеча.

https://www.youtube.com/watch?v=lpOa8Luqz60&t=26s&ab_channel=Zockerfreak

Ранее сообщалось, что испанский автогонщик Хулио Сезар Кастрильо погиб в результате аварии на ралли Вилья-де-Тинео.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Авария Гонки Автогонки Смерть

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