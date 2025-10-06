На фронте погиб украинский регбист, который был бойцом спецподразделения КОРД
Регбист харьковского клуба Николай Гетьманов погиб на войне (Фото: instagram.com/rugbyukraine)
При выполнении боевого задания на Купянском направлении погиб игрок харьковского регбийного клуба Легион XIII Николай Гетьманов.
Об этом пишет Федерация регби Украины.
Сообщается, что мужчина с первых дней полномасштабной войны России встал на защиту страны. Был бойцом спецподразделения КОРД. У Николая остались жена и четырехлетний сын.
«Николай был не только талантливым спортсменом и преданным игроком своей команды, но и настоящим патриотом, который с первых дней полномасштабной войны стал на защиту Украины. Его мужество, сила воли и командный дух навсегда останутся примером для всех, кто его знал.
Выражаем искренние соболезнования семье, близким, друзьям и всему спортивному сообществу.
Его имя навсегда останется в истории украинского регби и в сердцах тех, кто имел честь быть рядом. Герои не умирают", - говорится в сообщении.
- В результате ракетного удара по Харькову погибли жена и 8-летняя дочь украинского регбиста, который служит в ВСУ
- На войне против России погиб украинский регбист — он был командиром пушки
- На войне против России погиб кандидат в мастера спорта Украины по шахматам
- Во время эвакуации раненых. На войне с Россией погиб 27-летний фанат Карпат