На фронте погиб украинский регбист, который был бойцом спецподразделения КОРД

Об этом пишет Федерация регби Украины.



Сообщается, что мужчина с первых дней полномасштабной войны России встал на защиту страны. Был бойцом спецподразделения КОРД. У Николая остались жена и четырехлетний сын.

«Николай был не только талантливым спортсменом и преданным игроком своей команды, но и настоящим патриотом, который с первых дней полномасштабной войны стал на защиту Украины. Его мужество, сила воли и командный дух навсегда останутся примером для всех, кто его знал.

Выражаем искренние соболезнования семье, близким, друзьям и всему спортивному сообществу.

Его имя навсегда останется в истории украинского регби и в сердцах тех, кто имел честь быть рядом. Герои не умирают", - говорится в сообщении.