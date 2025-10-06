На фронте погиб украинский регбист, который был бойцом спецподразделения КОРД

6 октября, 08:58
Поделиться:
Регбист харьковского клуба Николай Гетьманов погиб на войне (Фото: instagram.com/rugbyukraine)

Регбист харьковского клуба Николай Гетьманов погиб на войне (Фото: instagram.com/rugbyukraine)

При выполнении боевого задания на Купянском направлении погиб игрок харьковского регбийного клуба Легион XIII Николай Гетьманов.

Читайте также:
«Враги чувствовали его ненависть». На войне погиб боец 3-й штурмовой бригады, который был одним из основателей РК Днепр

Об этом пишет Федерация регби Украины.

Сообщается, что мужчина с первых дней полномасштабной войны России встал на защиту страны. Был бойцом спецподразделения КОРД. У Николая остались жена и четырехлетний сын.

Реклама

«Николай был не только талантливым спортсменом и преданным игроком своей команды, но и настоящим патриотом, который с первых дней полномасштабной войны стал на защиту Украины. Его мужество, сила воли и командный дух навсегда останутся примером для всех, кто его знал.

Выражаем искренние соболезнования семье, близким, друзьям и всему спортивному сообществу.

Его имя навсегда останется в истории украинского регби и в сердцах тех, кто имел честь быть рядом. Герои не умирают", - говорится в сообщении.

Читайте также:
Редактор: Александр Волочан

Теги:   Спорт Регби Война России против Украины Смерть КОРД Купянск

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies