57-летний олимпийский чемпион завоевал медаль для Украины на чемпионате Европы

28 июля, 15:58
Поделиться:
Николай Мильчев поднялся на подиум Евро-2025 во Франции (Фото: Минмолодежьспорта)

Николай Мильчев поднялся на подиум Евро-2025 во Франции (Фото: Минмолодежьспорта)

Во французском городе Шатору продолжается континентальное первенство по стендовой стрельбе. Бронзовым призером стал украинец Николай Мильчев.

Читайте также:
Комащук и Кошман принесли Украине бронзовые медали на ЧМ-2025 по фехтованию

57-летний спортсмен занял третье место на круглом стенде с результатом 46 очков.

Победил Бен Ллевеллин из Великобритании — 56 очков, второе место занял итальянец Таммаро Кассандро — 55.

Реклама

Соревнования во Франции продлятся до 7 августа.

Читайте также:
Фантастический камбэк. Украинки драматично победили россиянок и вышли в четвертьфинал ЧМ по фехтованию

Напомним, Мильчев завоевал звание олимпийского чемпиона по стендовой стрельбе на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, набрав 150 очков из 150 возможных. Тогда он повторил мировой рекорд и установил новый на Олимпиаде.

Также Николай был знаменосцем Украины на торжественной церемонии открытия XXXI Олимпиады 5 августа 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Ранее на чемпионате Европы по современному пятиборью 23-летний Юрий Ковальчук одержал уникальную победу для Украины.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Пулевая стрельба Спорт Бронзовая медаль Олимпийская медаль Франция

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies