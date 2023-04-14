Поддержали Украину. Норвегия будет бойкотировать соревнования с участием России 14 апреля, 21:47 Бойкот врагам (Фото:www.fekting.no)

Министерство молодежи и спорта опубликовало указ, согласно которому нашим национальным сборным запрещено соревноваться на турнирах, где будут присутствовать спортсмены из России или Беларуси.



Сегодня стало известно, что Украину поддержала Норвегия. Федерация фехтования страны официально объявила, что будет бойкотировать турниры по фехтованию с участием атлетов из России и Беларуси.

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Также Норвегия отказалась от проведения соревнований по фехтованию из-за допуска атлетов из России и Беларуси.

Ранее в Германии придумали, как не пустить спортсменов из России на соревнования. Им просто не будут выдавать визы.