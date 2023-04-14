Поддержали Украину. Норвегия будет бойкотировать соревнования с участием России

14 апреля, 21:47
Поделиться:
Бойкот врагам (Фото:www.fekting.no)

Бойкот врагам (Фото:www.fekting.no)

Министерство молодежи и спорта опубликовало указ, согласно которому нашим национальным сборным запрещено соревноваться на турнирах, где будут присутствовать спортсмены из России или Беларуси.

Сегодня стало известно, что Украину поддержала Норвегия. Федерация фехтования страны официально объявила, что будет бойкотировать турниры по фехтованию с участием атлетов из России и Беларуси.

Видео дня

Также Норвегия отказалась от проведения соревнований по фехтованию из-за допуска атлетов из России и Беларуси.

Ранее в Германии придумали, как не пустить спортсменов из России на соревнования. Им просто не будут выдавать визы.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Фехтование

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X