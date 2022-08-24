«Что эти мрази творят?» Украинская фристайлистка резко отреагировала на планируемые судилища над бойцами Азовстали — видео
Новосад дважды принимала участие в Олимпийских играх (Фото:Анастасия Новосад via Instagram)
Украинская фристайлистка Анастасия Новосад резко отреагировала на планируемые Россией судилища над бойцами Азовстали.
29-летняя спортсменка поделилась в сторис Instagram видео, на котором показывалось, как возводится зал, где будет проходить так называемый трибунал над военными, которые держали оборону Мариуполя.
В комментарии к ролику Анастасия написала: «Это вообще нормально в 21 веке? Что эти мрази творят?»
Новосад дважды принимала участие в Олимпийских играх. Ее лучший результат на них — 14-ое место в 2014 году в Сочи.
Ранее Анастасия возмутилась планам России о введении рубля на оккупированных территориях Херсонской области.
Сообщалось, что украинская легкоатлетка Яна Гладийчук выступила за уничтожение Крымского моста.
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