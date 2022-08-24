«Что эти мрази творят?» Украинская фристайлистка резко отреагировала на планируемые судилища над бойцами Азовстали — видео

24 августа, 14:42
Новосад дважды принимала участие в Олимпийских играх (Фото:Анастасия Новосад via Instagram)

Новосад дважды принимала участие в Олимпийских играх (Фото:Анастасия Новосад via Instagram)

Украинская фристайлистка Анастасия Новосад резко отреагировала на планируемые Россией судилища над бойцами Азовстали.

29-летняя спортсменка поделилась в сторис Instagram видео, на котором показывалось, как возводится зал, где будет проходить так называемый трибунал над военными, которые держали оборону Мариуполя.

Видео дня

Читайте также:
«В душе — дыра, а сердце вырвали». Украинская легкоатлетка вернулась в разрушенный дом, где погибла ее мама — фото

В комментарии к ролику Анастасия написала: «Это вообще нормально в 21 веке? Что эти мрази творят?»

Новосад дважды принимала участие в Олимпийских играх. Ее лучший результат на них — 14-ое место в 2014 году в Сочи.

Ранее Анастасия возмутилась планам России о введении рубля на оккупированных территориях Херсонской области.

Сообщалось, что украинская легкоатлетка Яна Гладийчук выступила за уничтожение Крымского моста.

Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Мариуполь Российская агрессия Военное вторжение Азовсталь Война в Украине Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X