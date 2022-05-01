«Это как понимать, твари?» Украинская фристайлистка возмутилась планам России о введении рубля после оккупации 1 мая, 20:09 Цей матеріал також доступний українською Анастасия Новосад (Фото:Анастасия Новосад via Instagram)

Украинская фристайлистка Анастасия Новосад возмутилась планам России о введении рубля на оккупированных территориях Херсонской области.



Спортсменка опубликовала в сторис Instagram фото распоряжения, в котором говорилось о том, что с 1 мая на территории Каховского района в обороте появится валюта РФ.

В комментарии к этому «документу» Анастасия написала: «Это вообще как понимать? Твари, вы зашли в чужую страну и делаете, что хотите.

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В своей России разберитесь со своими людьми и территориями, чтобы люди в говне не тонули. Россия — самая большая территория, а толку с этого меньше всего… Ненавижу!"

Фото: Анастасия Новосад via Instagram

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