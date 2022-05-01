«Это как понимать, твари?» Украинская фристайлистка возмутилась планам России о введении рубля после оккупации

1 мая, 20:09
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Анастасия Новосад (Фото:Анастасия Новосад via Instagram)

Анастасия Новосад (Фото:Анастасия Новосад via Instagram)

Украинская фристайлистка Анастасия Новосад возмутилась планам России о введении рубля на оккупированных территориях Херсонской области.

Спортсменка опубликовала в сторис Instagram фото распоряжения, в котором говорилось о том, что с 1 мая на территории Каховского района в обороте появится валюта РФ.

В комментарии к этому «документу» Анастасия написала: «Это вообще как понимать? Твари, вы зашли в чужую страну и делаете, что хотите.

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В своей России разберитесь со своими людьми и территориями, чтобы люди в говне не тонули. Россия — самая большая территория, а толку с этого меньше всего… Ненавижу!"

Анастасия Новосад via Instagram
Фото: Анастасия Новосад via Instagram

Ранее эмоционально о жителях России высказалась титулованная дзюдоистка Дарья Белодед.

Также сообщалось, что олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан не стала сдерживать слов после танковых обстрелов Запорожской атомной электростанции со стороны российских Вооруженных сил.

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Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Россия Украина-Россия Российская агрессия Херсонская область Рубль Военное вторжение Украина Война в Украине Каховка Фото

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