«Она должна быть наказана». Обнародовано фото жалобы российской фехтовальщицы на Ольгу Харлан 27 июля, 16:50 Харлан — олимпийская чемпионка Пекина-2008 (Фото:olgakharlan через Instagram)

Саблистка Анна Смирнова не смогла смириться со своим поражением от Ольги Харлан на чемпионате мира по фехтованию.

Представительница страны-агрессора написала донос на нашу спортсменку после отказа украинки пожать ей руку. Фото письма с жалобой опубликовал сайт пропагандистского телеканала Матч ТВ. В нем говорится, что Харлан должна быть наказана за свое поведение.

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«Отказ соперника отсалютовать противнику, арбитру и зрителям перед началом поединка или после последнего удара наказывается черной карточкой. После поединка Ольга Харлан отказалась пожать руку Анне Смирновой и должна быть наказана! Харлан отказалась от рукопожатия! Этого не должно было произойти, и это является нарушением правил!» — написано в письме.

Фото: МАТЧ ТВ

Однако сообщалось, что судьи проигнорировали протест россиянки, которая требовала дисквалифицировать Харлан с чемпионата мира из-за неуважения к ней.

Впрочем была информация, что Ольгу дисквалифицировали после отказа пожать руку россиянке.