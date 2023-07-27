«Она должна быть наказана». Обнародовано фото жалобы российской фехтовальщицы на Ольгу Харлан

27 июля, 16:50
Поделиться:
Харлан — олимпийская чемпионка Пекина-2008 (Фото:olgakharlan через Instagram)

Харлан — олимпийская чемпионка Пекина-2008 (Фото:olgakharlan через Instagram)

Саблистка Анна Смирнова не смогла смириться со своим поражением от Ольги Харлан на чемпионате мира по фехтованию.

Читайте также:
«У россиянки что-то не то с лицом». Харлан получила благодарность от олимпийского чемпиона за «неуважение» к представительнице страны-агрессора — фото

Представительница страны-агрессора написала донос на нашу спортсменку после отказа украинки пожать ей руку. Фото письма с жалобой опубликовал сайт пропагандистского телеканала Матч ТВ. В нем говорится, что Харлан должна быть наказана за свое поведение.

Видео дня

«Отказ соперника отсалютовать противнику, арбитру и зрителям перед началом поединка или после последнего удара наказывается черной карточкой. После поединка Ольга Харлан отказалась пожать руку Анне Смирновой и должна быть наказана! Харлан отказалась от рукопожатия! Этого не должно было произойти, и это является нарушением правил!» — написано в письме.

МАТЧ ТВ
Фото: МАТЧ ТВ
Читайте также:
«Мы с тобой!». Шахтер поддержал Харлан после циничной дисквалификации с чемпионата мира по фехтованию

Однако сообщалось, что судьи проигнорировали протест россиянки, которая требовала дисквалифицировать Харлан с чемпионата мира из-за неуважения к ней.

Впрочем была информация, что Ольгу дисквалифицировали после отказа пожать руку россиянке.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Ольга Харлан Фехтование

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X