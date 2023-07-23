«Для вас будет отдельный котел в аду». Украинская фехтовальщица разъярена из-за удара врага по Одессе — фото

23 июля, 11:27
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Ольга Харлан (Фото:Facebook)

Ольга Харлан (Фото:Facebook)

Ночью, 23 июля, российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы.

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В своих stories в Instagram украинская фехтовальщица Ольга Харлан с болью опубликовала фото последствий российского удара по Преображенскому собору в Одессе. А потом обратилась к россиянам, написав, что они будут гореть в аду за все свои преступления.

Видео дня

«Для вас будет отдельный котел в аду. С многомиллионной вместимостью», — написала Харлан

Instagram Харлан
Фото: Instagram Харлан
Instagram Харлан
Фото: Instagram Харлан

Известно, что россияне нанесли удар, применив пять видов ракет. По меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали, в городе значительные разрушения.

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Ранее сообщалось, что Ольга Харлан завоевала золото Европейских играх-2023.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Ольга Харлан Фехтование

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