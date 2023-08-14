«Пять минут от дома родителей». Олимпийская призерка отреагировала на ночной обстрел Одессы — фото

14 августа, 11:23
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Елена Кравацкая (Фото:Facebook)

Елена Кравацкая (Фото:Facebook)

Серебряный призер Олимпиады-2016 и украинская фехтовальщица Елена Кравацкая прокомментировала российский обстрел мирного украинского города.

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В своем Facebook в stories Елена показала видео разрушенного гипермаркета, в который раньше ходила делать покупки. Также спортсменка написала, что в пяти минутах ходьбы от этого места расположен дом ее родителей.

Видео дня

«Просто нет слов. Это магазин, куда я обычно ездила делать покупки, а еще 5 минут от дома родителей», — отреагировала Кравацкая.

Facebook Кравацкой
Фото: Facebook Кравацкой
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Напомним, что в ночь на 14 августа Россия нанесла удары по Одессе с использованием крылатых ракет и ударных дронов. Силами противовоздушной обороны все атаки были отражены, однако в городе возникло несколько пожаров, три человека пострадали.

Ранее украинский футболист и волонтер Роман Зозуля отреагировал на российский обстрел мирного города.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Одесса Обстрел Война России против Украины

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