В ночь на пятницу, 31 октября, армия России нанесла удары по жилому сектору и инфраструктуре Сум. Сообщалось об 11 пострадавших, среди них — четверо детей.

На своей странице в Инстаграме выдающаяся украинская биатлонистка Вита Семеренко эмоционально отреагировала на очередной акт террора россиян против гражданских.

Реклама

«15 ударов по Сумах за час — это не „спецоперация“, а открытый террор России против мирных людей. Есть раненые в результате попадания шахеда по многоэтажке», — написала Вита в сторис, показав последствия ударов РФ.

Фото: Скриншот

Ранее спортсменка высказалась о российских атаках на ее родной поселок Краснополье в Сумской области, пожелав оккупантам страшной кары.

Напомним, в 2014-м в Сочи (Россия) сестры Семеренко в составе сборной Украины стали олимпийскими чемпионками в эстафете. Валентина также является чемпионкой мира 2015 года в масс-старте, а Вита имеет личную бронзовую награду Олимпиады-2014 в спринте.

Ранее сообщалось, что в конце марта текущего года Россия убила бабушку сестер Семеренко.