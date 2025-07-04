Россия разрушила офис Федерации футзала Киева — фото
Помещение подверглось большим разрушениям (Фото: Ассоциация футзала Украины)
В ночь на пятницу, 4 июля, армия РФ массированно атаковала Киев шахедами, крылатыми ракетами и баллистикой.
Один из шахедов попал в здание, где располагался офис Федерации футзала Киева (ФФК) и шоурум известного бренда Select, сообщает Ассоциация футзала Украины в Facebook.
Удар был настолько мощным, что помещение фактически уничтожено — разрушены кабинеты работников, инвентарь, оборудование.
Ранее Россия повредила стадион Спартак в Киеве.