В ночь на пятницу, 4 июля, армия РФ массированно атаковала Киев шахедами, крылатыми ракетами и баллистикой.

Один из шахедов попал в здание, где располагался офис Федерации футзала Киева (ФФК) и шоурум известного бренда Select, сообщает Ассоциация футзала Украины в Facebook.

Удар был настолько мощным, что помещение фактически уничтожено — разрушены кабинеты работников, инвентарь, оборудование.

Реклама

Фото: Ассоциация футзала Украины

Фото: Ассоциация футзала Украины

Фото: Ассоциация футзала Украины

Ранее Россия повредила стадион Спартак в Киеве.