Россия разрушила офис Федерации футзала Киева — фото

4 июля, 14:11
Помещение подверглось большим разрушениям (Фото: Ассоциация футзала Украины)

Помещение подверглось большим разрушениям (Фото: Ассоциация футзала Украины)

В ночь на пятницу, 4 июля, армия РФ массированно атаковала Киев шахедами, крылатыми ракетами и баллистикой.

Один из шахедов попал в здание, где располагался офис Федерации футзала Киева (ФФК) и шоурум известного бренда Select, сообщает Ассоциация футзала Украины в Facebook.

Удар был настолько мощным, что помещение фактически уничтожено — разрушены кабинеты работников, инвентарь, оборудование.

Ранее Россия повредила стадион Спартак в Киеве.

Редактор: Олег Телюк

