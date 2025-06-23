В ночь на 23 июня состоялся седьмой матч финала Национальной баскетбольной лиги, в котором встречались Оклахома и Индиана.

Читайте также: Лузан принесла Украине первое золото на чемпионате Европы по гребле на каноэ

Уже в первой четверти поединка лидер Индианы Тайриз Халибертон получил травму во время атаки своей команды. Баскетболист не смог продолжить игру.

В первой части поединка команды показывали равную игру, однако после большего перерыва Оклахома сумела добыть большое преимущество. Во время четвертой четверти преимущество Тандер составляло 21 очко.

Реклама

Поединок закончился победой Оклахомы — 103:91.

Оклахома — Индиана 103:91 (25:22, 22:26, 30:24, 22:24)

Впервые с 2016 года чемпион НБА определился в седьмом матче.

Оклахома впервые в истории стала чемпионом НБА. Ранее эта организация уже выигрывала чемпионский титул в 1979 году, когда базировалась в Сиэтле и называлась Сиэтл Суперсоникс.

MVP финала был признан защитник Оклахомы Шей Гилджес-Александер.

Ранее сообщалось, что женской сборной Сенегала по баскетболу запретили въезд в США, не выдав визы.