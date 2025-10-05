Три года назад Баюл переехала из Лас-Вегаса в Луизиану, где вместе со своим мужем Карло Фариной приобрела дом в Шривпорте. В августе Баюл объявила о разводе с мужем, а теперь ей придется и продать роскошный особняк.

Реклама

«Спасибо тебе, Шривпорт! Дом выставлен на продажу, возвращаюсь в Лас-Вегас. Я люблю вас всех, и мне жаль, что у нас ничего не получилось», — написала Оксана в соцсетях.

Также Баюл объяснила причину своего решения:

«Я не могу зарабатывать на жизнь в Шривпорте. Я действительно люблю всех здешних людей. Я приехала сюда не просто так. Я приехала сюда, чтобы кое-что создать, но у меня ничего не получилось, я должна отправиться туда, где есть лед».

По сообщению американских СМИ Баюл переехала в Луизиану, чтобы открыть свою школу фигурного катания, но за три года ничего не произошло. Сейчас она возвращается в Лас-Вегас, чтобы работать в клубе Вегас Голден Найтс. Клуб НХЛ располагает двумя тренировочными комплексами и четырьмя ледовыми катками, которые используются для хоккея и фигурного катания.

На сайте риелторской компании есть описание дома, из которого уезжает Баюл. Указывается, что его размер 1800 кв. м. Дом построен в 1925 году. Большая часть особняка была кропотливо отреставрирована за последние несколько лет его нынешним владельцем, который не жалел средств.

Фото: osbornhaysrealestate.com

Фото: Facebook

Фото: Facebook

В особняке есть пять спален, пять ванных комнат, собственный солярий и библиотека. Помимо этого, приводится наличие большого количества украшений и дорогой мебели. На территории также есть отдельный дом с собственной кухней, гостиной, спальней и ванной комнатой и дополнительный отреставрированный, недостроенный коттедж. Цена — 1,195 миллиона долларов.

Фото: osbornhaysrealestate.com

Фото: osbornhaysrealestate.com

Фото: osbornhaysrealestate.com

Фото: osbornhaysrealestate.com

Фото: osbornhaysrealestate.com

Фото: osbornhaysrealestate.com

Фото: osbornhaysrealestate.com

Фото: osbornhaysrealestate.com

Фото: osbornhaysrealestate.com

Фото: osbornhaysrealestate.com

Ранее Оксана Баюл заявила, что никогда не отказывалась от украинского гражданства.