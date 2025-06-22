Один из лидеров сборной Украины не выступит на командном чемпионате Европы из-за травмы
Олег Дорощук (Фото: REUTERS/Alina Smutko)
Украинский прыгун в высоту, действующий чемпион Европы в помещении Олег Дорощук не примет участия в командном континентальном первенстве по легкой атлетике.
23-летний спортсмен сообщил, что не восстановился от травмы колена, пишет Суспільне.
Вместо Дорощука участие в командном чемпионате Европы примет Дмитрий Никитин.
Последний раз Дорощук выступал в начале июня на этапе Бриллиантовой лиги в Риме, где занял второе место.
Командный чемпионат Европы по легкой атлетике состоится 26−29 июня в Мадриде. В секторе женских прыжков в высоту должна выступить рекордсменка мира Ярослава Магучих.
Напомним, в марте этого года Дорощук впервые стал чемпионом Европы в помещении.
В 2024 году Дорощук дебютировал на Олимпийских играх, заняв шестое место.
Мы писали, что Михаил Кохан завоевал золото в метании молота на этапе Континентального тура.