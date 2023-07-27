«У россиянки что-то не то с лицом». Харлан получила благодарность от олимпийского чемпиона за «неуважение» к представительнице страны-агрессора — фото 27 июля, 16:16 Олег Верняев (Фото:Instagram)

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев прокомментировал победу Ольги Харлан над Анной Смирновой на чемпионате мира по фехтованию.

В своем Instagram в stories Верняев поздравил Ольгу с победой и поблагодарил ее за то, что она не пожала руку россиянке.

«Поздравляю Ольгу Харлан и благодарю за позицию. Что-то не то с лицом у россиянки, может, потому что понимает, что Россия — террористическое государство?» — написал Верняев.

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Фото: Instagram Верняева

Сообщалось, что судьи проигнорировали протест россиянки, которая требовала дисквалифицировать Харлан с чемпионата мира из-за «неуважения».

Однако ранее была информация, что Харлан дисквалифицировали после отказа пожать руку россиянке.