«У россиянки что-то не то с лицом». Харлан получила благодарность от олимпийского чемпиона за «неуважение» к представительнице страны-агрессора — фото
Олег Верняев (Фото:Instagram)
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев прокомментировал победу Ольги Харлан над Анной Смирновой на чемпионате мира по фехтованию.
В своем Instagram в stories Верняев поздравил Ольгу с победой и поблагодарил ее за то, что она не пожала руку россиянке.
«Поздравляю Ольгу Харлан и благодарю за позицию. Что-то не то с лицом у россиянки, может, потому что понимает, что Россия — террористическое государство?» — написал Верняев.
Сообщалось, что судьи проигнорировали протест россиянки, которая требовала дисквалифицировать Харлан с чемпионата мира из-за «неуважения».
Однако ранее была информация, что Харлан дисквалифицировали после отказа пожать руку россиянке.