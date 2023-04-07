«У вас есть позиция?». Олимпийский чемпион раскритиковал украинских спортсменов, отсиживающихся за границей 7 апреля, 10:45 Олег Верняев категорически выступил против допуска россиян и белорусов к соревнованиям (Фото:Олег Верняев via Instagram)

Олимпийский чемпион 2016 года по спортивной гимнастике Олег Верняев высказался по поводу украинских спортсменов, которые во время войны России против Украины проживают за границей и не высказывают свою позицию.

Верняев опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, в котором подчеркнул, что в результате вторжения РФ погибли более 250 украинских спортсменов, но для многих этого недостаточно, чтобы не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

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«Неужели этого недостаточно для того, чтобы нас услышал весь мир? Неужели этого недостаточно, чтобы отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в любых соревнованиях? Неужели этого недостаточно, чтобы, наконец, не поддерживать страны, которые безжалостно развязали эту войну?», — написал гимнаст.

Также спортсмен раскритиковал и украинских спортсменов, которые сидят за границей и молчат, вместо того, чтобы озвучить свою позицию.

«Может, наконец, достаточно некоторым украинским спортсменам отсиживаться за границей, делая вид, что ничего не происходит, а попытаться наконец озвучить свою позицию? Она у вас есть? Вопросов много. Ответов — нет.

Каждая история трагической смерти украинских спортсменов заслуживает того, чтобы ее услышал весь мир. Вечная слава и низкий поклон нашим героям", — добавил Верняев.



Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что российская агрессия унесла жизни по меньшей мере 262 украинских спортсменов.

