Золото и серебро. Украинский олимпийский чемпион завоевал первые медали после длительной дисквалификации из-за допинга

3 сентября, 16:47
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Олег Верняев (Фото:Олег Верняев via Instagram)

Олег Верняев (Фото:Олег Верняев via Instagram)

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев, вернувшись после дисквалификации из-за допинга, завоевал золотую и серебряную медали на этапе Кубка мирового вызова в Турции.

Об этом сообщает НОК.

Верняев стал победителем в упражнениях на параллельных брусьях, набрав 15,000 баллов.

Второе место занял еще один украинец Назар Чепурной, который набрал 14,750 баллов.

Видео дня

https://twitter.com/OlympicUA/status/1698328106207994191

Кроме этого, Верняев занял второе место в упражнениях на коне, набрав за выступление 14,800 баллов.

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29-летний украинец уступил Ахмад Абу Аль-Суду из Иордании, который набрал 15,000 баллов.

https://twitter.com/OlympicUA/status/1698313847558279538?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1698313847558279538%7Ctwgr%5Ea9a4f62453a5ecb6f25d28ccf2defc9ae67a449b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fua.tribuna.com%2Fuk%2Fgymnastics%2F1000000092652-vernyaev-zavoeval-pervuyu-medal-po-sportivnoj-gimnastike%2F

В июле 2021 года Верняева дисквалифицировали на четыре года за допинг, из-за чего он пропустил Олимпийские игры в Токио.

Ранее сообщалось, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих одержала победу в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямэне.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Олег Верняев спортивная гимнастика

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