Золото и серебро. Украинский олимпийский чемпион завоевал первые медали после длительной дисквалификации из-за допинга 3 сентября, 16:47 Олег Верняев (Фото:Олег Верняев via Instagram)

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев, вернувшись после дисквалификации из-за допинга, завоевал золотую и серебряную медали на этапе Кубка мирового вызова в Турции.

Об этом сообщает НОК.

Верняев стал победителем в упражнениях на параллельных брусьях, набрав 15,000 баллов.

Второе место занял еще один украинец Назар Чепурной, который набрал 14,750 баллов.

Видео дня

Кроме этого, Верняев занял второе место в упражнениях на коне, набрав за выступление 14,800 баллов.

Читайте также: Сборная Украины потерпела третье поражение подряд на чемпионате Европы по волейболу

29-летний украинец уступил Ахмад Абу Аль-Суду из Иордании, который набрал 15,000 баллов.

В июле 2021 года Верняева дисквалифицировали на четыре года за допинг, из-за чего он пропустил Олимпийские игры в Токио.

Ранее сообщалось, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих одержала победу в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямэне.