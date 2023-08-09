«Оля, главное — не затупить». Харлан рассказала о самом большом страхе перед поединком против россиянки на чемпионате мира по фехтованию

9 августа, 12:35
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Ольга Харлан (Фото:facebook.com/fencing.ukraine)

Ольга Харлан (Фото:facebook.com/fencing.ukraine)

Украинская саблистка Ольга Харлан призналась, что больше всего ее волновало перед победным поединком против российской спортсменки Анны Смирновой.

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В интервью Football Hub Харлан заявила, что очень боялась на эмоциях подойти к Смирновой и пожать ей руку. Украинка просила своего тренера вразумить ее, если она будет приближаться к россиянке после поединка.

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«Я никогда с ней не разговаривала. Я вообще не знала, кто это такая, до того, как она начала ездить на турниры.

Я выставила саблю. Я сказала себе в ночь перед поединком: «Да, Оля, главное — не затупить». Ну то есть на автомате не подать руку.

Я разговаривала с моим тренером, я говорю: «Андре, пожалуйста, несмотря на то, как завершится этот поединок, образуми меня». Потому что я могла проиграть, мог бы быть счет 15:14 или что-то такое, и я могла под эмоциями просто отключиться и пойти дать руку.

Но я себе говорила: «Оля, главное — не делай этого, даже не думай», — сказала Харлан.

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Напомним, Ольга Харлан победила россиянку в первом раунде ЧМ по фехтованию, однако затем была дисквалифицирована за то, что не пожала ей руку. В итоге FIE приостановила дисквалификацию украинки, а МОК пригласил ее на Олимпийские игры в Париже.

Ранее сообщалось, что Ольга Харлан поддерживает допуск россиян на Олимпиаду-2024, но при одном условии.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Ольга Харлан Фехтование

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