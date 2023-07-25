«Умышленные действия». Ольга Харлан будет соревноваться против россиянки на чемпионате мира по фехтованию — фото 25 июля, 09:55 Ольга Харлан (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

Состоялась жеребьевка первого раунда соревнований на чемпионате мира по фехтованию среди женщин, который проходит в Милане.

На старте турнира украинская фехтовальщица Ольга Харлан должна соревноваться против россиянки Анны Смирновой, которая выступает под нейтральным флагом.

Ранее украинец Игорь Рейзлин снялся с ЧМ. Он должен был стартовать с соревнования против россиянина Вадима Анохина.

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Напомним, что Федерация фехтования Украины сообщала, что наши спортсмены пропустят все соревнования на шпаге, где будут участвовать россияне и белорусы.

Фото: fencingworldwide

В комментариях Tribuna.com читатели поставили под сомнение честность жеребьевки.

«Выглядит не как жеребьевка, а как умышленные действия.

Совпадение?" - написали пользователи.

Ранее Ольга Харлан жестко обратилась к россиянам после ничего обстрела Одессы.