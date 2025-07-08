«Отличная работа, федерация»: Харлан эмоционально отреагировала на решение допустить нейтралов к ЧМ — фото

8 июля, 12:10
Ольга Харлан раскритиковала Международную федерацию фехтования (Фото: instagram.com/olgakharlan)

Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян и белорусов к участию в чемпионате мира в Тбилиси.

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан прокомментировала решение организации.

Украинская спортсменка красноречиво оценила допуск россиян и белорусов к участию.

«Нейтральные» приближаются к чемпионату мира в Тбилиси. Отличная работа, FIE", — написала Харлан, добавив фото фехтовальщиц с президентом РФ Владимиром Путиным и секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

Ольга Харлан прокомментировала решение FIE / instagram.com/olgakharlan
К турниру в нейтральном статусе допустили: майора российской армии Софию Великую, лейтенанта Яну Егорян и прапорщика Ольгу Никитину. Также в заявку вошла Александра Михайлова.

ЧМ-2025 по фехтованию состоится с 22 по 30 июля.

