«Уничтожают город». Харлан отреагировала на обстрелы района Николаева, где живет ее мама — фото 3 августа, 16:53 Россияне в очередной раз обстреляли родной город Ольги Харлан (Фото:Ольга Харлан via Facebook)

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан отреагировала на очередной ракетный удар российских оккупантов по ее родному Николаеву.

Украинская спортсменка опубликовала «сторис» в своем аккаунте в Instagram, в котором рассказала, что войска РФ нанесли удар по району, где проживает ее мама.

«Военный объект? Это был супермаркет, магазин стройматериалов и жилой дом. Они уничтожают город, уничтожают жизнь. Моя мама ходила в этот супермаркет каждый день. Ненавижу», — написала Харлан.

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Фото: Ольга Харлан via Instagram

В среду, 3 августа, около 5 утра в Николаеве прогремели мощные взрывы, в результате чего в одном из районов города возник пожар, в другом — разрушен супермаркет и повреждены многоэтажные дома, аптека, магазины и дорожное полотно.

Ранее Харлан пожелала российскому диктатору Путину гореть в аду из-за вторжения в Украину.

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