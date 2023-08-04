«Присылали фото мертвых бойцов». Ольга Харлан получала угрозы после жеста «неуважения» к российской спортсменке 4 августа, 23:14 Ольга Харлан (Фото:Ольга Харлан via Facebook)

Украинская саблистка Ольга Харлан призналась, что получала угрозы в социальных сетях после того, как не пожала руку россиянке Анне Смирновой на чемпионате мира по фехтованию.

По словам спортсменки, ей в личные сообщения присылали фото мертвых украинских воинов и желали смерти.

«Угрозы до меня добрались, и я это вижу как обязательную часть этого. Та страна занимает полпланеты, и там очень мало нормальных людей, они как-то так себя ведут.

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Я не могу сказать, что я этого ожидала. Хотят писать, хотят говорить — мне все равно.

Но были какие-то такие сообщения, где мне присылали фото мертвых бойцов. И тогда я начала очень сильно волноваться, потому что не хочу этого видеть. Они нелюди.

Были какие-то месседжи «сдохни» или что-то такое. Пытались звонить. Очень сильно, очень много. С разных номеров и разных стран", — сказала Харлан Football Hub.

Напомним, Ольга Харлан победила россиянку в первом раунде ЧМ по фехтованию, однако затем была дисквалифицирована за то, что не пожала ей руку. В итоге FIE приостановила дисквалификацию украинки, а МОК пригласил ее на Олимпийские игры в Париже.

Ранее стало известно, что Харлан сказала россиянке после победы в скандальном поединке.