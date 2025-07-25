«Сделал меня самой счастливой женщиной»: Харлан поздравила жениха с днем рождения, показав романтическое фото
Луиджи Самеле и Ольга Харлан (Фото: instagram.com/olgakharlan)
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поздравила своего жениха Луиджи Самеле с днем рождения, которое он отмечает 25 июля.
Легендарная спортсменка посвятила своему возлюбленному пост на странице в Instagram, которому исполнилось 38 лет.
«С Днем рождения, мой любимый. Спасибо, что сделал меня самой счастливой женщиной. Я счастливица. Бесконечно тебя люблю», — написала Харлан.
Ольга добавила романтическое фото с Луиджи, где они на побережье.
Напомним, что Луиджи Самеле сделал Ольге предложение в 2024 году, на которое она ответила согласием.
