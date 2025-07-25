«Сделал меня самой счастливой женщиной»: Харлан поздравила жениха с днем рождения, показав романтическое фото

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поздравила своего жениха Луиджи Самеле с днем рождения, которое он отмечает 25 июля.

Легендарная спортсменка посвятила своему возлюбленному пост на странице в Instagram, которому исполнилось 38 лет.

«С Днем рождения, мой любимый. Спасибо, что сделал меня самой счастливой женщиной. Я счастливица. Бесконечно тебя люблю», — написала Харлан.

Реклама

Ольга добавила романтическое фото с Луиджи, где они на побережье.

Читайте также: Украинская теннисистка в свой день рождения выиграла престижный турнир WTA в Гамбурге

Напомним, что Луиджи Самеле сделал Ольге предложение в 2024 году, на которое она ответила согласием.

Ранее сообщалось, что украинка Влада Харькова стала чемпионкой мира по фехтованию. Девушка отказалась делать фото с россиянином на церемонии награждения.