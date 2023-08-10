«Нас нельзя принудить к миру». Ольга Харлан гордится жестом «неуважения» к российской фехтовальщице

10 августа, 14:43
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Ольга Харлан (Фото:Instagram)

Ольга Харлан (Фото:Instagram)

Украинская саблистка Ольга Харлан прокомментировала свою дисквалификацию на чемпионате мира по фехтованию после отказа жать руку россиянке Анне Смирновой.

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Во время церемонии награждения лучших спортсменов месяца Ольга заявила, что не жалеет о своем поступке, потому что не может мириться с тем, что делают российские войска в Украине.

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«Так бы сделал каждый спортсмен. И не только спортсмен — каждый гражданин Украины. В первую очередь мы граждане государства. Нас нельзя принудить к миру никаким рукопожатием. Мы показываем свою позицию, показываем своему миру, что не можем мириться с тем, что происходит в нашей стране».

Также Ольга поблагодарила всех, кто поддерживал ее после позорной дисквалификации.

«Спасибо всем еще раз, спасибо украинским СМИ, своей команде, девушкам. Когда мне дали черную карточку, я извинялась перед ними, я очень хотела фехтовать на командных соревнованиях.

То, как мы фехтовали через день за выход в восьмерку с командой Италии в Италии — сил не было никаких. Ни физических, ни моральных. Но мы просто вышли и показали очень хорошее фехтование, было очень тяжело. Мы были очень мотивированы, мы поняли, что что-то может измениться. Но за этим стоит очень большая работа и очень много людей", — сказала Харлан, передает Tribuna.com.

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Отметим, что НОК Украины признал Ольгу Харлан лучшей спортсменкой июля.

Напомним, что Харлан победила Смирнову в первом раунде чемпионата мира по фехтованию, однако затем была дисквалифицирована за то, что не пожала ей руку. В итоге FIE приостановила дисквалификацию украинки, а МОК пригласил ее на Олимпийские игры в Париже.

Ранее Ольга рассказала о самом большом страхе перед поединком против россиянки на чемпионате мира по фехтованию.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Ольга Харлан Фехтование

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