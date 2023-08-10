«Нас нельзя принудить к миру». Ольга Харлан гордится жестом «неуважения» к российской фехтовальщице 10 августа, 14:43 Ольга Харлан (Фото:Instagram)

Украинская саблистка Ольга Харлан прокомментировала свою дисквалификацию на чемпионате мира по фехтованию после отказа жать руку россиянке Анне Смирновой.

Во время церемонии награждения лучших спортсменов месяца Ольга заявила, что не жалеет о своем поступке, потому что не может мириться с тем, что делают российские войска в Украине.

Видео дня

«Так бы сделал каждый спортсмен. И не только спортсмен — каждый гражданин Украины. В первую очередь мы граждане государства. Нас нельзя принудить к миру никаким рукопожатием. Мы показываем свою позицию, показываем своему миру, что не можем мириться с тем, что происходит в нашей стране».

Также Ольга поблагодарила всех, кто поддерживал ее после позорной дисквалификации.

«Спасибо всем еще раз, спасибо украинским СМИ, своей команде, девушкам. Когда мне дали черную карточку, я извинялась перед ними, я очень хотела фехтовать на командных соревнованиях.

То, как мы фехтовали через день за выход в восьмерку с командой Италии в Италии — сил не было никаких. Ни физических, ни моральных. Но мы просто вышли и показали очень хорошее фехтование, было очень тяжело. Мы были очень мотивированы, мы поняли, что что-то может измениться. Но за этим стоит очень большая работа и очень много людей", — сказала Харлан, передает Tribuna.com.

Отметим, что НОК Украины признал Ольгу Харлан лучшей спортсменкой июля.

Напомним, что Харлан победила Смирнову в первом раунде чемпионата мира по фехтованию, однако затем была дисквалифицирована за то, что не пожала ей руку. В итоге FIE приостановила дисквалификацию украинки, а МОК пригласил ее на Олимпийские игры в Париже.

Ранее Ольга рассказала о самом большом страхе перед поединком против россиянки на чемпионате мира по фехтованию.