«Полны любви и красоты»: Харлан провела выходные вместе со своим женихом в Италии — романтические фото

29 сентября, 16:17
В 2024-м Луиджи Самеле сделал Ольге предложение, на которое она ответила согласием (Фото: instagram.com/olgakharlan)

Украинская олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими подписчиками в Инстаграме новыми фото.

Спортсменка провела выходные в компании жениха итальянского фехтовальщика Луиджи Самеле. Геолокация свидетельствует о том, что фото были сделаны в Кастель-Гандольфо — муниципалитет в Италии, регион Лацио.

«Выходные, полные любви и красоты», — написала Ольга.

Напомним, что в прошлом году Самеле сделал украинке предложение, на которое она ответила согласием.

В 2024-м на Олимпийских играх Харлан завоевала золото в командном турнире по фехтованию на саблях и бронзу в индивидуальных соревнованиях. Как следствие, Ольга стала самой титулованной украинской спортсменкой в истории Игр — на ее счету шесть наград, из которых две золотые.

Кстати, в сентябре жених Харлан с юмором поздравил любимую с днем рождения — итальянец обратился к ней на украинском.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Спорт Ольга Харлан Фехтование Любовь Италия

Поделиться:

