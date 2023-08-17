«Пусть боятся!». Харлан получила престижную награду и рассказала о сотрудничестве с СБУ

17 августа, 23:35
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Ольга Харлан (Фото:НОК Украины)

Ольга Харлан (Фото:НОК Украины)

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан, которая не пожала руку россиянке на чемпионате мира, получила награду Знак почета от Национальной академии СБУ, где она уже длительное время работает.

Об этом сообщает официальный сайт СБУ.

Награду Харлан вручил ректор Национальной академии СБУ Андрей Черняк.

Спортсменка в свою очередь встретилась с курсантами академии и заявила, что гордится быть сотрудницей СБУ.

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Фехтовальщица также поблагодарила украинских защитников, которые вдохновляют ее на борьбу на спортивной арене.

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«Мы не можем пожимать руку нашему врагу. А должны показывать всему миру, что война продолжается, и эти «нейтральные» спортсмены не должны быть на международной арене. И мы будем все делать, чтобы их не было ни на Олимпиаде, ни на каких-либо мировых соревнованиях.

Я горжусь быть сотрудницей Службы безопасности Украины, в частности Национальной академии СБУ. И горжусь тем, что россияне знают, что я работаю в СБУ. Пусть боятся!", — сказала Харлан.

Накануне Ольга Харлан встретилась с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Ольга Харлан Фехтование Служба безопасности Украины (СБУ)

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