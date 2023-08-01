«Я рыдала и кричала». Ольга Харлан призналась, как отреагировала на дисквалификацию после «неуважения» к россиянке 1 августа, 11:30 Ольга Харлан (Фото:Facebook)

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан рассказала о своих эмоциях после дисквалификации на чемпионате мира по фехтованию после победы над россиянкой Анной Смирновой.

Украинская спортсменка призналась, что решение FIE едва не вызвало у нее нервный срыв.

«Я рыдала и кричала. Вот что я делала. Возле меня сидела моя команда, возле меня сидели девушки-рапиристки. Люди не могли зайти в «бокс», потому что там такое творилось. Я была в истерике, была на грани нервного срыва, мне кажется. Это такая несправедливость, что меня просто порвало.

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У меня была и до сих пор есть такая злость за то, что они делают. Это не показывает российскую сторону людьми вообще. Как они действуют в спорте, доказывает, что они нелюди. Не имеет значения, в какой сфере они это делают. Они на войне нелюди, как они пытают и убивают. Стреляют своими ракетами и так далее. Так же и здесь, нет исключений вообще", — сказала Харлан в интервью Суспільне.

Напомним, Ольга Харлан победила россиянку в первом раунде ЧМ по фехтованию, однако затем была дисквалифицирована за то, что не пожала ей руку. В итоге FIE приостановила дисквалификацию украинки, а МОК пригласил ее на Олимпийские игры в Париже.

Ранее стало известно, что Харлан сказала россиянке после победы в скандальном поединке.