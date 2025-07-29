«Я буду строгой»: Харлан призналась, чем будет заниматься после завершения карьеры

29 июля, 13:52
Ольга Харлан — титулованная украинская спортсменка (Фото: instagram.com/olgakharlan)

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан поделилась мыслями о возможном тренерском будущем после завершения своей карьеры.

По слова 34-летней спортсменки, она не исключает такого варианта и планирует заниматься тренерской деятельностью.

«Откровенно говоря, да. Конечно, я не буду тренером, который… Я буду, можно сказать, строгая и буду требовать от тебя почти все, как я делала это от себя. Но мне надо понимать, что не все такие, как я.

Могу сказать, что не 100% я буду классным тренером, потому что не все классные спортсмены становятся классными тренерами. Но, если честно, думаю об этом. Это такие сомнения в себе, как всегда. Но успокаиваю себя тем, что знаю это дело, представляю себя на дорожке, как бы я хотела видеть ту или иную спортсменку", — сказала Харлан на Ютуб канале Актывни.

Напомним, что 29 июля 2024 года на Олимпиаде в Париже Ольга завоевала бронзовую награду в личном первенстве. Тогда она уступала Чхве Се Бин из Южной Кореи со счетом 5:11, но смогла переломить ход схватки и в итоге победила со счетом 15:14.

На Олимпийских играх 2024 года Харлан также завоевала золото в командном турнире по фехтованию на саблях.

С шестью олимпийскими медалями Ольга установила рекорд Украины по количеству наград на Играх.

Кстати, ранее на ЧМ-2025 по фехтованию Комащук и Кошман принесли Украине бронзовые медали.

Редактор: Александр Волочан

