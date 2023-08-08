«Будем смотреть врагу в глаза». Ольга Харлан выступила против бойкота спортсменов из недружественных стран 8 августа, 17:33 Ольга Харлан (Фото:nffu.org.ua)

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан прокомментировала разрешение украинским спортсменам соревноваться на одной площадке с представителями России и Беларуси под нейтральным флагом.

По словам саблистки, она с самого начала была против бойкота, потому что считает, что с врагом нужно бороться и побеждать его.

«С самого начала говорила, что я за то, чтобы бойкот был активным. Потому что мы должны бороться. Для меня пример — наши бойцы ВСУ, которые борются со своим врагом. Это наш фронт. Считаю, мы должны это делать и побеждать их».

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Однако Ольга отметила, что украинцы ни в коем случае не должны жать руки спортсменам из недружественных стран.

«Конечно, мы можем и проиграть, но мы стоим и смотрим в глаза своему врагу. И показываем, что боремся также и на этом поле. Но считаю, что мы не должны пожимать руки. Могу сказать от себя — я просто этого не смогла бы сделать. Вот просто не могу. Перед моими глазами все, что за эти полтора года происходит — все здесь. Ну как я могу? Просто уже хотела сказать: «Ну как я могу пожать вам руку? Как не понимаете этого?» И всему обществу из других стран также говорила: «Как я могу?».

Вы можете меня критиковать за это, что не уважаю правила, что девушки-теннисистки тоже не уважают правила и соперниц — нет. То, что мы выходим и боремся — это уже какое-то уважение, потому что мы профессионалы. Но все вне этого мы не можем делать, потому что это выше нас. Не можем этого сделать, потому что вы убиваете наших людей", — сказала Харлан в эфире Сніданку з 1+1.

Напомним, Ольга Харлан победила россиянку в первом раунде ЧМ по фехтованию, однако затем была дисквалифицирована за то, что не пожала ей руку. В итоге FIE приостановила дисквалификацию украинки, а МОК пригласил ее на Олимпийские игры в Париже.

Ранее Ольга Харлан показала, где пережидала российский ракетный обстрел.