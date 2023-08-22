Украинская спортсменка выиграла титул сильнейшей женщины планеты — фото 22 августа, 17:17 Ольга Лящук (Фото:instagram.com/olga_liashchuk_strongwoman/)

Ольга Лящук одержала победу на турнире по стронгспорту The Shaw Classic, проходившем 19−20 августа в Ловленде, штат Колорадо, США.

Наша спортсменка набрала наибольшее среди всех участниц количество баллов по сумме всех упражнений — 67.

Призерами соревнования стали представительницы Канады Саманта Белвью (63) и Мелисса Пикок (60).

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Фото: instagram.com/allthingsstrongman

Фото: instagram.com/allthingsstrongman

Лящук во второй раз в карьере завоевала звание сильнейшей женщины планеты. Первый титул она выиграла в прошлом году.

Отметим, что украинец Алексей Новиков занял 10 место в соревнованиях среди мужчин, набрав по сумме всех упражнений 44 балла.

Победу одержал американец Брайан Шоу (96 очков). На втором месте оказался канадец Митчелл Хупер (89), а тройку лучших замкнул шотландец Том Столтман (82).

Напомним, украинский стронгмен Кордияка стал самым сильным человеком Европы.