Цирк на чемпионате мира. Харлан дисквалифицировали после отказа пожать руку россиянке — видео
Ольга Харлан (Фото:Ольга Харлан via Facebook)
Украинку Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию после отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой, хотя сначала судьи отклонили протест представительницы страны-агрессора.
Об этом сообщает Суспильне Спорт.
Харлан победила Смирнову на старте турнира со счетом 15:7, после чего отказалась пожимать руку россиянке.
По правилам Международной федерации фехтования, Харлан грозила дисквалификация, но после протеста россиянки судьи не изменили своего решения, присудив победу украинке.
В следующем раунде Харлан должна была соревноваться против Йоаны Илиевой из Болгарии, однако, как оказалось, украинку таки дисквалифицировали.
Поединок не состоялся, а в следующий круг автоматически прошла болгарская фехтовальщица.
Обжаловать решение организаторов украинской команде не удалось.
Сообщалось, что Россия и Беларусь не получили приглашения на Олимпийские игры-2024, однако это не означает, что спортсмены из этих стран не смогут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом.
Президент МОК Томас Бах не исключил, что россияне и белорусы будут допущены к Олимпиаде в Париже как нейтральные спортсмены.
Ранее Минспорта разрешило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.