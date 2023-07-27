Цирк на чемпионате мира. Харлан дисквалифицировали после отказа пожать руку россиянке — видео 27 июля, 15:05 Ольга Харлан (Фото:Ольга Харлан via Facebook)

Украинку Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию после отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой, хотя сначала судьи отклонили протест представительницы страны-агрессора.

Об этом сообщает Суспильне Спорт.

Харлан победила Смирнову на старте турнира со счетом 15:7, после чего отказалась пожимать руку россиянке.

По правилам Международной федерации фехтования, Харлан грозила дисквалификация, но после протеста россиянки судьи не изменили своего решения, присудив победу украинке.

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В следующем раунде Харлан должна была соревноваться против Йоаны Илиевой из Болгарии, однако, как оказалось, украинку таки дисквалифицировали.

Поединок не состоялся, а в следующий круг автоматически прошла болгарская фехтовальщица.

Обжаловать решение организаторов украинской команде не удалось.

Сообщалось, что Россия и Беларусь не получили приглашения на Олимпийские игры-2024, однако это не означает, что спортсмены из этих стран не смогут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом.

Президент МОК Томас Бах не исключил, что россияне и белорусы будут допущены к Олимпиаде в Париже как нейтральные спортсмены.

Ранее Минспорта разрешило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.