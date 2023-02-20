Более 30 стран выступили против россиян и белорусов на Олимпиаде до определения понятия их нейтральности 20 февраля, 21:34 Более чем 30 стран настаивают, что их серьезные опасения должны быть учтены МОК (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Правительства более чем 30 государств выступили против допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийских Играх, пока не будет определено понятие их нейтрального статуса.



В опубликованном письме, которое приводит AP, они призвали Международный олимпийский комитет (МОК) уточнить определение нейтралитета атлетов, поскольку тот ищет способ разрешить россиянам и белорусам вернуться в международный спорт и на Олимпиаду-2024 в Париже.

Видео дня

«До тех пор, пока эти фундаментальные вопросы и существенное отсутствие ясности и конкретных деталей относительно работоспособной модели „нейтралитета“ не будут решены, мы не согласны с тем, что российские и белорусские спортсмены должны быть снова допущены к соревнованиям», — говорится в их заявлении.

Среди тех, кто подписал письмо, официальные лица из США, Великобритании, Франции, Канады и Германии, которые представили почти пятую часть всех атлетов на Играх в Токио в 2021 году.

Другие страны, такие как Польша, Латвия, Эстония и Литва, которые заявили о возможности бойкота Олимпийских Игр в случае продолжения войны, также подписали письмо, в котором не упоминается бойкот.

Письмо стало результатом саммита в Лондоне 10 февраля между лидерами правительств, которые заслушали президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что российским спортсменам не место на Играх в Париже до тех пор, пока продолжается агрессия РФ.

«У нас есть серьезные опасения по поводу того, насколько реально для российских и белорусских атлетов соревноваться как „нейтральных“ — в соответствии с условиями МОК об отсутствии символики страны — когда они напрямую финансируются и поддерживаются своими государствами (в отличие, например, от профессиональных теннисистов)», — также говорится в письме.

В заявлении отмечается, что сильные связи между российскими спортсменами и военными вызывают явную озабоченность, поэтому подписанты отвергают аргумент о дискриминации этих атлетов по национальному признаку, а также настаивают, что эти «серьезные опасения» должны быть учтены МОК.

Ранее МОК разрешил участие в Олимпиаде российским и беларусским спортсменам как «нейтральным атлетам», которые никак не будут представлять свое государство или какую-либо другую организацию в своей стране.

Министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт не исключил, что Украина будет бойкотировать Олимпиаду, если к ней допустят российских и белорусских спортсменов.