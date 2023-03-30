Правительство запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, куда допущены россияне

30 марта, 23:46
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Олимпиада 2024 года состоится в Париже (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Олимпиада 2024 года состоится в Париже (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил, что правительство запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где есть россияне.

Запрет включает отборочные соревнования по Олимпиаде-2024.

«На заседании правительства принято протокольное решение по предложению коллеги Гутцайта, что мы участвуем в отборочных соревнованиях только там, где нет россиян. Соответственно, участие вне этих критериев может быть основой для федераций лишения статуса национальных», - заявил Немчинов.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=R5vvrb1YsqU
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28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, выдвинув несколько требований.

Эти рекомендации не касаются участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже и зимней Олимпиаде-2026 в Милане.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Кабинет министров Украины Спорт Олег Немчинов Олимпиада-2024

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