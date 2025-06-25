«Я не знала, что там запрещенное вещество». Олимпийская чемпионка провалила допинг-тест

Об этом сообщает пресс-служба Немецкого лыжного союза.

По словам Карл, запрещенное вещество попало в ее организм случайно во время лечения.

«Я была больна, у меня были сильные приступы кашля, и я принимала лекарства по рекомендации врача. Я рассказала обо всем. Я не знала, что в нем содержится запрещенное вещество. Я очень надеюсь, что обстоятельства будут поняты и справедливо оценены», — заявила лыжница.

Карл выигрывала золото на Олимпиаде-2022 в командном спринте, серебро в эстафете, а также неоднократно становилась призером чемпионатов мира. В сезоне 2024/25 она финишировала второй в общем зачете Кубка мира.

Ранее сообщалось, что украинского чемпиона мира по кикбоксингу Даниила Матяша дисквалифицировали на два года из-за допинга.

Перед этим украинская спортсменка по смешанным единоборствам (MMA) Анастасия Голинко получила двухлетний бан за положительную пробу на фуросемид.