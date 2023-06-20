Российская олимпийская чемпионка по фигурному катанию отменила ледовое шоу в оккупированном Луганске

20 июня, 22:35
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Навка (Фото:Информатор)

Навка (Фото:Информатор)

Татьяна Навка, которая стала олимпийской чемпионкой в 2006 году, рассказала об отмененном шоу на оккупированных украинских территориях.

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По словам фигуристки, ее команда уже была готова ехать в Украину, но из-за риска потерять жизнь планы изменились.

«Мы планировали гастроли в Луганскую область 6 июня, все уже было готово. Но мы предполагаем, а бог располагает. Поэтому сейчас я не могу рисковать жизнью своей команды, наших ребят и девушек.

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Я надеюсь, что мы еще будем иметь возможность показать детям Луганской области наше шоу, все еще будет", — сказала Навка Sport24.

Отмечается, что компания Навки выиграла грант, который имел размер в 14 миллионов рублей, на проведение шоу в оккупированном Луганске.

Стоит добавить, что Татьяна Навка является женой пресс-секретаря президента страны-агрессора.

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Ранее сообщалось, что глава Ассоциации спортивной борьбы России пригрозил МОК из-за условий допуска россиян на Олимпиаду-2024.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Татьяна Навка Фигурное катание

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