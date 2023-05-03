«Боже, вот как я должна умереть». Олимпийская чемпионка совершила самоубийство — СМИ

3 мая, 19:04
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Тори Боуи (Фото:instagram.com/1toribowie)

Тори Боуи (Фото:instagram.com/1toribowie)

Чемпионка Рио-2016 года американка Тори Боуи скончалась в возрасте 32 лет.

О смерти легкоалетки сообщила пресс-служба агентства Icon Management, представлявшего ее интересы.

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«Мы опустошены, потому что должны сообщить вам о смерти Тори Боуи. Мы потеряли дорогого друга, дочь и сестру. Тори была чемпионкой, лучом света, который сиял так ярко! Мы убиты горем, наши молитвы сейчас с семьей и друзьями Тори», — говорится в заявлении.

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Издание Sportsmax.tv со ссылкой на источник, близкий к ситуации, сообщает, что Боуи совершила самоубийство.

Ранее спортсменка признавалась, что была близка к суициду, но спорт спас ей жизнь. «Помню, как я увидела пистолет и подумала: Боже, вот как я должна умереть», — говорила Боуи в 2017 году.

Напомним, Тори Боуи завоевала золото в эстафете 4×100 метров на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. На той же Олимпиаде спортсменка стала второй в забеге на 100 м и завоевала бронзу в беге на 200 м.

https://www.youtube.com/embed/ZFtxvf72NxA

Ранее мы писали, что в боях за Бахмут погиб украинский легкоатлет.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Легкая атлетика Самоубийство

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