Допуск россиян к Олимпиаде. МОК обвинил Украину в «клевете» 31 января, 00:31 МОК не исключает участие россиян и беларусов в Олимпийских играх 2024 года под «нейтральным флагом» (Фото:REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

В Международном олимпийском комитете отвергли критику украинской стороны, которая обвинила МОК в пропаганде войны за решение не запрещать российским и беларусским спортсменам участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter, что МОК своими действиями «предлагает миру продвижение насилия, массовых убийств, разрушений».

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В комментарии агентству Reuters МОК заявил, что «самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления» и они «не могут служить основой для какого-либо конструктивного диалога».

27 января президент МОК Томас Бах заявил, что хочет «объединить всех спортсменов со всего мира», в том числе и российских, на следующих Олимпийских играх, пишет Der Spiegel. По его словам, исключать спортсменов из соревнований «на основании их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии».

Министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт не исключил, что Украина будет бойкотировать Олимпиаду, если к ней допустят российских и беларусских спортсменов.

Реагируя на позицию главы МОК, президент Владимир Зеленский пригласил его в разрушенный российскими оккупантами Бахмут, «чтобы он своими глазами увидел, что нейтральности не существует». Он также сказал, что Украина начинает марафон для очистки международных олимпийских структур от «лицемерия и попыток „вытянуть“ в мировой спорт представителей государства-террориста».

Во время переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном он подчеркнул, что спортсменам из России не место на Олимпийских играх 2024 в Париже.

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