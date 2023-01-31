«Россияне — олимпийские чемпионы по преступлениям против гражданских». Владимир Кличко обратился к президенту МОК Баху 31 января, 00:59 Владимир Кличко записал обращение к главе Международного олимпийского комитета (Фото:скриншот видео / Klitschko / Twitter)

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко обратился к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху на фоне информации о том, что российских и беларусских спортсменов могут допустить к Олимпийским играм 2024 года, несмотря на полномасштабную войну против Украины.

У себя в Twitter Кличко напомнил, что Бах как глава МОК представляет ценности толерантности и мира, а россияне сейчас являются «олимпийскими чемпионами по преступлениям против мирного населения».



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"…У них золотая медаль за депортацию детей и изнасилование женщин. Вы не можете поместить на эти преступления свою олимпийскую эмблему, потому что станете соучастником этой отвратительной войны", — сказал он.

Боксер добавил, что страна, нарушающая основные принципы международного права, не должна быть легитимизирована международным спортивным институтом. Он призвал Баха не совершать «монументальную ошибку»: «Мир наблюдает за вами. История вас рассудит. Удачи в принятии решения».

Ранее в МОК заявили, что готовы допустить российских и беларусских спортсменов к соревнованиям при определенных условиях, в частности, если они будут выступать под нейтральным флагом.

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27 января президент МОК Томас Бах сообщил, что хочет «объединить всех спортсменов со всего мира», в том числе и российских, на следующих Олимпийских играх, пишет Der Spiegel. По его словам, исключать спортсменов из соревнований «на основании их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии».

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Министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт не исключил, что Украина будет бойкотировать Олимпиаду, если к ней допустят российских и беларусских спортсменов.



Реагируя на позицию главы МОК, президент Владимир Зеленский пригласил его в разрушенный российскими оккупантами Бахмут, «чтобы он своими глазами увидел, что нейтральности не существует». Он также сказал, что Украина начинает марафон для очистки международных олимпийских структур от «лицемерия и попыток „вытянуть“ в мировой спорт представителей государства-террориста».



Во время переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном он подчеркнул, что спортсменам из России не место на Олимпийских играх 2024 в Париже.

