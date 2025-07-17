Бронзовый призер Олимпиады-2010 погиб от удара молнии во время семейного отпуска
Аудун Гренвольд (Фото: NTB sportsbilder)
Норвежский горнолыжник и фристайлист, олимпийский призер Аудун Гренвольд трагически погиб в возрасте 49 лет.
В минувшую субботу, 12 июля, в Гренвольда попала молния, сообщает The Guardian.
Несчастный случай произошел во время отдыха в горах. Спортсмена быстро доставили в больницу и оказывали необходимую помощь, но спасти его не удалось — он умер в ночь на вторник.
Гренвольд оставил после себя жену и троих детей. Его жена, Кристин Тандберг Хаугшоу, сообщила, что трагедия произошла во время семейного отпуска.
Гренвольд начинал карьеру в горнолыжном спорте, а позже начал выступать в соревнованиях по фристайлу и ски-кроссу.
В 2005 году стал бронзовым призером чемпионата мира в ски-кроссе, а в 2007-м выиграл Кубок мира в этой дисциплине.
На Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере Гренвольд завоевал бронзовую медаль в ски-кроссе.
