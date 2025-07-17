Бронзовый призер Олимпиады-2010 погиб от удара молнии во время семейного отпуска

17 июля, 12:50
Поделиться:
Аудун Гренвольд (Фото: NTB sportsbilder)

Аудун Гренвольд (Фото: NTB sportsbilder)

Норвежский горнолыжник и фристайлист, олимпийский призер Аудун Гренвольд трагически погиб в возрасте 49 лет.

Читайте также:
20-летний испанский мотогонщик трагически погиб во время тестовых заездов

В минувшую субботу, 12 июля, в Гренвольда попала молния, сообщает The Guardian.

Несчастный случай произошел во время отдыха в горах. Спортсмена быстро доставили в больницу и оказывали необходимую помощь, но спасти его не удалось — он умер в ночь на вторник.

Реклама

Гренвольд оставил после себя жену и троих детей. Его жена, Кристин Тандберг Хаугшоу, сообщила, что трагедия произошла во время семейного отпуска.

Гренвольд начинал карьеру в горнолыжном спорте, а позже начал выступать в соревнованиях по фристайлу и ски-кроссу.

Читайте также:
Забрали в больницу на вертолете. Титулованный горнолыжник получил серьезные травмы после ужасного падения — видео

В 2005 году стал бронзовым призером чемпионата мира в ски-кроссе, а в 2007-м выиграл Кубок мира в этой дисциплине.

На Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере Гренвольд завоевал бронзовую медаль в ски-кроссе.

Мы писали, что 19-летний итальянский велогонщик погиб после ужасного падения.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Олимпийские игры горнолыжный спорт

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies