До этого погибли брат и дядя. Украинская звезда гимнастики впервые за 9 месяцев встретилась с отцом — видео 17 сентября, 12:20 Виктория Оноприенко с отцом (Фото:instagram.com/viktoriia_onopriienko)

Известная украинская гимнастка Виктория Оноприенко поделилась милым видео, на котором она повидалась с отцом, который служит в ВСУ.

Видео встречи спортсменка опубликовала в Instagram.

«Я очень рада, что мы снова вместе! Эти 9 месяцев разлуки были нелегкими, но сейчас наша встреча — это моя самая большая радость и мечта, которая осуществилась!

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Мой папа, моя опора, мой пример и мое вдохновение бороться за то, что важно в жизни. Твоя сила и преданность всегда мотивирует на новые свершения, я тебя безгранично люблю.

Верю, что очень скоро мы сможем вместе наслаждаться каждым моментом нашей жизни под Мирным небом! Слава Украине и ее Героям", — написала Виктория.

Отметим, что в июне прошлого года у Оноприенко погиб брат на войне с Россией, а уже в феврале текущего года в сражении с российскими окупантами отдал свою жизнь ее дядя.

Напомним, Виктория стала первой украинкой с 2005 года, которая выиграла чемпионат Европы по художественной гимнастике.