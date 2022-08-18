«Как я вас ненавижу». В Харькове в результате ракетного удара погибла мама известной украинской легкоатлетки
Табашник выступает в секторе для прыжков в высоту (Фото:Екатерина Табашник via Instagram)
В Харькове в результате нанесенного вчера Россией ракетного удара погибла мама известной украинской легкоатлетки Екатерины Табашник.
Об этом 28-летняя спортсменка сообщила лично в сторис Instagram.
Екатерина опубликовала в соцсети пост скорби. «Моя мамочка. Я тебя очень сильно люблю», — написала легкоатлетка.
Также Табашник добавила видео с последствиями ракетного удара РФ по дому, где она жила.
«Русский мир забрал жизнь моей мамочки. Освободил меня от дома и всей моей жизни», — добавила Екатерина.
Табашник выступает в секторе для прыжков в высоту. Она родилась и живет в Харькове.
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