«Как я вас ненавижу». В Харькове в результате ракетного удара погибла мама известной украинской легкоатлетки 18 августа, 11:38 Табашник выступает в секторе для прыжков в высоту (Фото:Екатерина Табашник via Instagram)

В Харькове в результате нанесенного вчера Россией ракетного удара погибла мама известной украинской легкоатлетки Екатерины Табашник.



Об этом 28-летняя спортсменка сообщила лично в сторис Instagram.

Екатерина опубликовала в соцсети пост скорби. «Моя мамочка. Я тебя очень сильно люблю», — написала легкоатлетка.

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Фото: Екатерина Табашник via Instagram

Также Табашник добавила видео с последствиями ракетного удара РФ по дому, где она жила.

«Русский мир забрал жизнь моей мамочки. Освободил меня от дома и всей моей жизни», — добавила Екатерина.

Табашник выступает в секторе для прыжков в высоту. Она родилась и живет в Харькове.

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